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Исторические личности, о которых сняли фильмы 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма “Время первых”
Некоторые личности достойны того, чтобы истории их жизни стали основой замечательных кинолент.

Алексей Леонов/Евгений Миронов

Кадр из фильма «Время первых»
О первом человеке, вышедшем в открытый космос российский режиссёр….. снял фильм «Время первых». Образ легендарного космонавта доверили воплотить на экране Евгению Миронову. Актёр прекрасно справился с ролью. Сам Леонов стал консультантом картины.

Владимир Кондрашин/Владимир Машков

Кадр из фильма «Движение вверх»
В фильме «Движение вверх» актер сыграл советского тренера по баскетболу, команде которого в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене удалось обыграть "непобедимую" команду США. Впервые за 36 лет.

Мехран Карими Нассери/ Том Хэнкс

Кадр из фильма «Терминал»
Сюжет истории Виктора Наворски, рассказанной в фильме «Терминал», взят из реальной жизни. А у героя Тома Хэнкса есть вполне реальный прототип. Мужчина по имени Мехран Карими Нассери провел в терминале Международного аэропорта имени Шарля де Голля почти двадцать лет.

Уинстон Черчилль/ Гэри Олдмен

Кадр из фильма «Темные времена»
Актеру удалось весьма реалистично исполнить роль политика. Это отметили и зрители, и критики: за свою работу в фильме «Темные времена» Олдмен получил «Оскар».

Оскар Шиндлер/Лиам Нисон

Кадр из фильма «Список Шиндлера»
Герой, который во время холокоста спас более тысячи евреев, приговоренных к смерти, безусловно, был достоин внимания режиссеров. В культовой картине «Список Шиндлера» образ Оскара воплотил на экране актер Лиам Нисон.
Комментарии
Фильмы , Владимир Машков , Алексей Леонов , Том Хэнкс , Лиам Нисон , Евгений Миронов , Уинстон Черчилль , Гэри Олдмен
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