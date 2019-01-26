Исторические личности, о которых сняли фильмы 

Некоторые личности достойны того, чтобы истории их жизни стали основой замечательных кинолент.
Алексей Леонов/Евгений Миронов
Кадр из фильма «Время первых»
О первом человеке, вышедшем в открытый космос российский режиссёр….. снял фильм «Время первых». Образ легендарного космонавта доверили воплотить на экране Евгению Миронову. Актёр прекрасно справился с ролью. Сам Леонов стал консультантом картины.
Владимир Кондрашин/Владимир Машков
Кадр из фильма «Движение вверх»
В фильме «Движение вверх» актер сыграл советского тренера по баскетболу, команде которого в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене удалось обыграть "непобедимую" команду США. Впервые за 36 лет.
Мехран Карими Нассери/ Том Хэнкс
Кадр из фильма «Терминал»
Сюжет истории Виктора Наворски, рассказанной в фильме «Терминал», взят из реальной жизни. А у героя Тома Хэнкса есть вполне реальный прототип. Мужчина по имени Мехран Карими Нассери провел в терминале Международного аэропорта имени Шарля де Голля почти двадцать лет.
Уинстон Черчилль/ Гэри Олдмен
Кадр из фильма «Темные времена»
Актеру удалось весьма реалистично исполнить роль политика. Это отметили и зрители, и критики: за свою работу в фильме «Темные времена» Олдмен получил «Оскар».
Оскар Шиндлер/Лиам Нисон
Кадр из фильма «Список Шиндлера»
Герой, который во время холокоста спас более тысячи евреев, приговоренных к смерти, безусловно, был достоин внимания режиссеров. В культовой картине «Список Шиндлера» образ Оскара воплотил на экране актер Лиам Нисон.