Фильмы, основанные на реальных событиях

Драма с элементами триллера «Детройт» (2017) рассказывает о событиях полувековой давности. Летом 1967 года в Детройте в отеле «Алжир» полицейские устроили жестокую расправу над молодыми афроамерианцами. В то время в городе начались массовые беспорядки, поэтому в район были стянуты полицейские подразделения. Из-за неповиновения жителей стражи порядка начали превышать полномочия. Эту картину, основанную на реальных событиях, сняли по воспоминаниям участников протестов и очевидцев, и, несмотря на то, что финал известен, она смотрится увлекательно. Впрочем, «Детройт» — не единственная основанная на реальной истории лента, не потерявшая интриги. Видео рассказывает о других подобных фильмах.