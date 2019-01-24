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Фильмы, основанные на реальных событиях 

Рамблер 1 час назад
Драма с элементами триллера «Детройт» (2017) рассказывает о событиях полувековой давности. Летом 1967 года в Детройте в отеле «Алжир» полицейские устроили жестокую расправу над молодыми афроамерианцами. В то время в городе начались массовые беспорядки, поэтому в район были стянуты полицейские подразделения. Из-за неповиновения жителей стражи порядка начали превышать полномочия. Эту картину, основанную на реальных событиях, сняли по воспоминаниям участников протестов и очевидцев, и, несмотря на то, что финал известен, она смотрится увлекательно. Впрочем, «Детройт» — не единственная основанная на реальной истории лента, не потерявшая интриги. Видео рассказывает о других подобных фильмах.
Фильмы , Видео
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