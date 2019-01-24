Неожиданные ляпы в голливудских блокбастерах

Киноляпы можно увидеть даже в популярных блокбастерах, на создание которых выделяются огромные бюджеты. Вот некоторые картины, в которые закрались нелепые ошибки.

1. В фильме «Властелин колец: Братство кольца» (2001) в одном из эпизодов на заднем плане виден автомобиль, проезжающий по просёлочной дороге. И вряд ли он принадлежит какому-то жителю сказочного Средиземья.

2. В картине «Волчонок» (1985) один из участников массовки почему-то оказался с расстёгнутой ширинкой.

3. В фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015) антенна робота ВВ-8 постоянно меняет цвет.

4. В ленте «Тор: Рагнарёк» (2017) у крепко связанного цепями Тора положение ног меняется в зависимости от ракурса съёмки.

И ещё несколько ляпов в кинохитах вы увидите в ролике.