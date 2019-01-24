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Кейдж снимется в хорроре «Цвета из иных миров» 

Рамблер 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Николас Кейдж сыграет главную роль в научно-фантастическом хорроре «Цвета из иных миров», который будет снят по одноименному рассказу Говарда Филлипса Лавкрафта 1927 года.
По сюжету семья фермера переезжает из Бостона в усадьбу в сельской Новой Англии. Пока они обустраиваются на новом месте около их дома падает загадочный метеорит, который заражает почву и приводит к мутации все формы жизни.
Режиссером картины выступит Ричард Стэнли, известный по работе над фильмами «Остров доктора Моро» и «Комната душ». В фильме также снимутся Джоэли Ричардсон, Томми Чонг, Эллиот Найт, Джулиан Хиллиард и К'Орианка Килчер.
Съемки «Цвета из иных миров» стартуют в феврале, дата премьеры пока не объявлена.
Фильмы , Томми Чонг , Николас Кейдж , Говард Филлипс
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