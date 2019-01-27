5 фильмов о вторжении пришельцев

Режиссеры часто обращаются к теме внеземных цивилизаций, представители которых по каким-либо причинам прилетают на Землю. Но сюжеты их поворачивают по-разному.

“Прибытие”

Кадр из фильма «Прибытие»

В двенадцати точках земного шара внезапно появляются корабли пришельцев. Чего хотят гости из космоса, никому не известно. Специалисты из разных стран пытаются понять, какова цель инопланетного визита. Агрессии пришельцы не выказывают, но армии военных на всякий случай приводят в боевую готовность. Выяснить, чего же все-таки хотят пришельцы, необходимо лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели. Ученым удается найти общий язык с инопланетянами, а Луизе открывается тайное знание, которое пришельцы и пытались донести до жителей Земли.

“Война миров”

Кадр из фильма «Война миров»

Экранизация одного из знаменитых романов Герберта Уэллса получила свое воплощение, благодаря усилиям Стивена Спилберга . Привычная жизнь людей нарушена вторжением пришельцев, которые весьма агрессивно настроены и уничтожают население планеты. Самое ужасное, что самих инопланетян уничтожить практически невозможно. А вот люди, стараясь выжить, в панике начинают уничтожать друг друга. Чем закончится схватка цивилизаций, зрителям, знакомым с произведением, конечно, известна. Но сюжет не становится от этого менее захватывающим.

“Похитители тел”

Кадр из фильма «Похитители тел»

Еще одна экранизация фантастического произведения Джека Финнея «Похитители тел». Третья по счету интерпретация романа принадлежит режиссеру Абелю Ферраре. Согласно сюжету, дочь биолога приезжает во время каникул на военную базу, где ее отец должен провести работу над некими токсичными продуктами. Один из солдат предупреждает ее, что спать здесь он не советует. Потому что ОНИ забирают людей, когда те спят. Вскоре Марти понимает, что ночью пришельцы похищают людей, заменяя их двойниками.

“День, когда Земля остановилась”

Кадр из фильма «День, когда Земля остановилась»

Согласно сюжету, за нашей планетой давно наблюдают из космоса представители более развитых цивилизаций. И происходящее им очень не нравится. В какой-то момент люди становятся просто опасны для Вселенной и их хотят уничтожить. Но жителям Земли собираются вынести последнее предупреждение, отправляя с этой целью на планету посланника по имени Клаату, которого сопровождает биоробот Горт. Чем закончится их миссия на Земле?

“Район №9”

Кадр из фильма «Район №9»

Пришельцы в этом фильме не захватывать землю, не нести людям какие-то знания не планируют. Они просто беженцы с другой планеты. Люди создают для них специальный район, который призваны контролировать специальные службы. Но однажды один из сотрудников, которому гости из космоса совсем не симпатичны, обнаруживает во время обхода некую лабораторию…