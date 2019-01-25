Секреты мультфильмов от Disney

Вы обращаете внимание на мелкие детали в мультфильмах? Иногда они очень любопытны и приоткрывают кое-какие секреты. Так, в мультике «Моана» (2016) в начале есть сцена, где маленькая Моана прикрывает листком пальмы детёныша черепахи и сопровождает его моря, защищая от врагов. Точно такая же сцена есть в картине «Лило и Стич» (2002). В том же мультфильме в эпизоде, где Мауи никак не справится с волшебным рогом и превращается в разных животных, он на секунду превращается в оленя из мультфильма «Холодное сердце» (2013). А если присмотреться к одному из пиратов Какамора, то нельзя не увидеть, что он — копия робота Беймакса из «Города героев» (2014).

Смотрите видео и узнайте о других любопытных совпадениях в мультфильмах.