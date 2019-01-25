Факты, после которых захочется пересмотреть фильмы

Некоторые фильмы зрители любят за маленькие намёки, оставленные авторами, за пасхалки, которые так интересно выискивать, за крошечные детали, которые понимают лишь знатоки. Узнав кое-какие любопытные факты о популярных лентах, вы наверняка захотите пересмотреть их.

1. В фильме «Знакомство с Факерами» (2004) фамилия главных героев в английском варианте созвучна с неприличным словом. Из-за этого фильм мог бы не попасть в прокат, поэтому авторы нашли человека, который действительно носит такую фамилию.

2. Для съёмок «Стражей галактики» (2014) реквизиторам понадобился плеер Sony Walkman с оригинальными оранжевыми наушниками. Они потратили на поиск модели четыре месяца.

3. Действие фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) происходит в сумасшедшем доме. Многие статисты в массовке — настоящие пациенты клиники для душевнобольных.

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