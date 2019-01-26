Тест на знание военных фильмов

Фото: кадр из фильма "А зори здесь тихие"

Тест для истинных ценителей военных кинокартин о непростом времени и людях, которые старались совершить невозможное в попытке превозмочь тяжелые обстоятельства, в которых оказывались целые народы.

Вы любите фильмы, а в особенности на военную тематику?

Картины, рассказывающие истории о людях, которые совершали подвиги, порой даже ценой собственной жизни? Если вам кажется, что вы знаете подобные картины наизусть, то этот занимательный тест как раз для вас.

Ответьте на вопросы нашего небольшого квиза и узнайте, сможете ли вы отгадать фильм на военную тематику всего по одному кадру.