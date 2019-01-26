Завершены съемки «Медного всадника России» 

Завершились съемки полнометражного фильма под названием "Медный всадник России". Режиссером киноленты выступил знаменитый актер Василий Ливанов.
В центре сюжета — история о том, как создавался памятник Петру I, стоящему на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
В главных ролях Ольга Белова, Андрей Соколов, Евгений Редько, Денис Ткачев, Борис Ливанов младший и другие.
Съемки проходили в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно", в Санкт-Петербурге — в Эрмитаже, а также в Выборге и Гатчине.
В России выход фильма запланирован за 2019 год, но точная дата премьеры пока неизвестна.