Завершены съемки «Медного всадника России»

Завершились съемки полнометражного фильма под названием "Медный всадник России". Режиссером киноленты выступил знаменитый актер Василий Ливанов

В центре сюжета — история о том, как создавался памятник Петру I, стоящему на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Съемки проходили в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно", в Санкт-Петербурге — в Эрмитаже , а также в Выборге и Гатчине.

В России выход фильма запланирован за 2019 год, но точная дата премьеры пока неизвестна.