Время первых: русские фильмы о покорении космоса

27 января 1967 года космос был объявлен достоянием человечества согласно договору о принципах деятельности государств по исследованию космического пространства. Сейчас к нему присоединились более 100 государств планеты.

Предлагаем вспомнить самые талантливые российские киноленты о покорении космического пространства.

"Космос как предчувствие" (2005)

Повар по прозвищу Конёк ( Евгений Миронов ) живет в портовом городе где-то на Кольском полуострове, рядом с норвежской границей. Он влюблен в официантку Лару ( Ирина Пегова ) и верит в великое будущее, ведь на дворе конец пятидесятых, когда в СССР уже запущен искусственный спутник и люди обратили свое внимание к звездам. В городе появляется загадочный чужак Герман ( Евгений Цыганов ), который рассказывает, что по всей стране ищут людей для запуска в космос. Герман отбивает у Конька его девушку, но оптимистичный герой быстро заводит роман с ее сестрой Риммой ( Елена Лядова ). А Герман пропадает, пытаясь добраться до норвежской плавбазы. Вместе с Риммой Конёк уезжает в Москву, чтобы стать дипломатом. В поезде он встречает улыбчивого офицера, который скоро станет первым космонавтом в мире. Но Конёк тоже войдет в историю.

Фильм Алексея Учителя удивительным образом рассказывает о космосе без самого космоса, о больших надеждах людей великой страны, о безоблачной уверенности в солнечном будущем и о безграничности человеческой мысли.

"Гагарин. Первый в космосе" (2013)

Центральное событие его жизни навсегда превратит его не только в национального героя, но и в символ бесстрашного стремления человечества раздвинуть границы мира. Но полет лишит его права самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Космос останется для него ослепительным мигом.

"Время первых" (2017)

Космическая гонка двух сверхдержав требует новых удивительных свершений. Американцы готовят полет на Луну, значит советские космонавты должны первыми выйти в открытый космос. Несмотря на огромный риск и гибель тестового корабля, Павел Беляев Константин Хабенский ) и Алексей Леонов (Евгений Миронов) убеждают руководство, что готовы выполнить задачу. Впереди их ждет смертельная опасность во время выхода в безвоздушное пространство, ручной спуск с орбиты в незнакомом районе и выживание в зимнем лесу.

Консультантом картины Дмитрия Киселева выступил сам Алексей Леонов, поэтому в достоверности событий можно не сомневаться. Несмотря на то, что герои — настоящие первопроходцы, они остаются живыми людьми, чьи мечты и переживания близки и понятны.

"Салют-7" (2017)

11 февраля 1985 года орбитальная станция "Салют-7", которая работает в беспилотном режиме, перестает отвечать на сигналы из Центра управления полетами . Падение станции может привести к трагедии в любой точке планеты, разрушить репутацию страны и обострить до предела сложные отношения СССР и США.

Кадр из фильма "Салют-7"