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Три легких фильма для вечера воскресенья 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Ночные игры"
Что смотреть, когда впереди нас ждет долгая рабочая неделя. Мы предлагаем легкие и веселые ленты, сюжеты которых не напрягают.

Лучше не бывает, 1997

Джеймс Брукс
Кадр из фильма "Лучше не бывает"
Это отличный фильм с очень яркими и запоминающимися героями: эксцентричный писатель Мелвин Юдолл, официантка Кэрол и художник-гомосексуалист Саймон. В фильме есть немного и от драмы, и от комедии. Смысл истории может показаться банальным: "Любовь спасет мир". Но, во-первых, если задуматься, то так и есть: черствыми (такими, как несчастный и обозленный на весь мир Мелвин) становятся люди, которым не хватает любви. А во-вторых, истории героев не совсем обычные, а поэтому смотреть будет однозначно интересно.
Два дополнительных плюса — роли исполняют талантливейшие актеры — Джек Николсон, Хелен Хант и Грег Киниар. Кроме того, в фильме есть очень забавный пес Верделл, который тоже играет не последнюю роль в радикальных изменениях, ожидающих Мелвина Юдолла.

Простые сложности, 2009

Нэнси Мейерс
Кадр из фильма "Простые сложности"
Фильм рассказывает о забавной, но в то же время непростой ситуации, в которой оказались Джейн и ее бывший муж Джек, с которым они развелись десять лет назад, но продолжали общаться как друзья. Неожиданно между бывшими супругами снова возникает роман. Однако он женат, а за ней ухаживает перспективный архитектор. Весь фильм зрителя будет волновать простой и в то же время сложный вопрос, можно ли войти в одну реку дважды?..
Главных героев играют Мерил Стрип и Алек Болдуин, которые отлично справились с ролью в романтической комедии.

Ночные игры, 2018

Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн
Кадр из фильма "Ночные игры"
Веселый фильм о приключениях семейной пары Макса и Энни, вышедший в прошлом году. В нем хватает шуток, но в то же время есть и интересные детективные ходы, о которых зритель, возможно, не сразу догадается. Интрига заключается в том, что сюжет не раскрывает главной детали: происходящее в фильме срежиссированная игра или же — что-то пошло не по плану и главным героям грозит опасность?..
В картине вы увидите таких успешных исполнителей, как Джейсон Бейтман, Рэйчел Макадамс и Джесси Племонс.
Комментарии
Фильмы , Рэйчел Макадамс , Джейсон Бейтман , Алек Болдуин , Джесси Племонс , Хелен Хант , Джек Николсон , Мерил Стрип
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