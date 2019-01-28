В США назвали лауреатов премии Гильдии киноактеров

В Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония вручения премии SAG Award, которая проходит с 1995 года. Жюри называет победителей в 15 номинациях. При этом как таковые лучший фильм или сериал не выбираются: предпочтение отдается актерскому составу.

В этом году в номинации «Лучший актерский состав в художественном фильме» приз получил фильм Райана Куглера «Черная пантера». Лента сумела обойти такие картины, как «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Черный клановец» и «Безумно богатые азиаты», также боровшиеся за лидерство.

В номинации «Лучший актер» награда досталась Рами Малеку , исполнившему роль Фреди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», лауреатом премии в категории «Лучшая актриса» стала Глен Клоуз за роль в фильме «Жена».

Приз за лучшую мужскую и женскую роли второго плана получили соответственно Махершала Али (“Зеленая книга”) и Эмили Блант (“тихое место”).

Отметим, что лауреаты премии Гильдии киноактеров часто получают за свои заслуги и другую награду — «Оскара». Поэтому вполне возможно, что многих сегодняшних победителей мы увидим с заветной статуэткой в руках и в феврале.