Директор Третьяковки рассказала детали похищения картины Куинджи

По ее словам, на записях видеокамер видно, что молодой человек внимательно осмотрелся, потом быстро снял картину со стены и ушел из галереи с картиной без рамы. От здания он отъехал на белом джипе марке Mercedes.

«В шесть часов вечера с какими-то минутами молодой человек находился в зале на третьем этаже выставки архивов Куинджи. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что это произошло на чрезвычайно посещаемой выставке. Выставке, где каждый день в залах находятся очень большое количество людей», — подчеркнула гендиректор музея.

Трегулова также рассказала журналистам, что за 25 минут до похищения картины Куинджи в гардеробе галереи была украдена шуба.

«По поводу шубы. Да, в этот момент была украдена шуба. Я не следователь, чтобы делать какие-то выводы по поводу отвлекающего маневра, но это не похоже на случайное совпадение», — сказала она.

Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Подозреваемого в хищении картины задержали по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, это Денис Чуприков 1986 года рождения. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.