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Директор Третьяковки рассказала детали похищения картины Куинджи 

Рамблер + ещё 138 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Похититель картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи внимательно изучил обстановку на выставке, прежде чем совершить кражу. Об этом рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на брифинге в Минкультуры.
По ее словам, на записях видеокамер видно, что молодой человек внимательно осмотрелся, потом быстро снял картину со стены и ушел из галереи с картиной без рамы. От здания он отъехал на белом джипе марке Mercedes.
«В шесть часов вечера с какими-то минутами молодой человек находился в зале на третьем этаже выставки архивов Куинджи. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что это произошло на чрезвычайно посещаемой выставке. Выставке, где каждый день в залах находятся очень большое количество людей», — подчеркнула гендиректор музея.
Трегулова также рассказала журналистам, что за 25 минут до похищения картины Куинджи в гардеробе галереи была украдена шуба.
«По поводу шубы. Да, в этот момент была украдена шуба. Я не следователь, чтобы делать какие-то выводы по поводу отвлекающего маневра, но это не похоже на случайное совпадение», — сказала она.
Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Подозреваемого в хищении картины задержали по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, это Денис Чуприков 1986 года рождения. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.
Комментарии
Фильмы , Криминал , Происшествия , Архип Куинджи , Зельфира Трегулова , Минкультуры
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