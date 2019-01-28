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Пять кинопремьер этой недели 

Рамблер 1 час назад
На этой неделе кинопрокатчики порадуют зрителей исторической картиной, драмой, созданной на основе реальных событий, комедиями и русским фильмом ужасов.

"Фаворитка"

Режиссер: Йоргос Лантимос
Сюжет картины, действие которой разворачивается в начале XVIII века, посвящен придворной даме по имени Эбигейл. Она пытается стать фавориткой королевы Анны, но сделать это очень непросто.
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"Семья по-быстрому"

Режиссер: Шон Андерс
У супругов Элли и Пита нет детей. Но после покупки парой большого дома друзья начинают намекать им, что он слишком велик для них двоих. Постепенно Пит и Элли приходят к мысли о том, чтобы усыновить ребенка и записываются на курсы для приемных родителей. Там они знакомятся с девочкой по имени Лиззи и готовы взять ее к себе. Но у Лиззи есть младшие сестра и брат, которым тоже нужны родители…
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"Спасти Ленинград"

Режиссер: Алексей Козлов
В центре сюжета, основанного на реальных событиях, история молодых влюбленных Насти и Кости. Они оказываются на барже, которая при вывозе жителей из блокадного Ленинграда, попадает в шторм и терпит бедствие. Ситуация усугубляется тем, что у потерпевшего крушение судна первыми оказываются вражеские самолеты.
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"Приключения Аладдина"

Режиссер: Лионель Стекете
Накануне Рождества два друга, Сэм и Халид, нарядившись в костюмы Санта-Клаусов, решают ограбить один из торговых центров Парижа. Но их план оказывается под угрозой срыва: друзей останавливает группа детей, которые просят рассказать им интересную историю. Сэм и Халид вынуждены исполнить желание ребят. Они рассказывают им сказу об Аладдине, но совершенно в иной интерпретации.
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"Рассвет"

Режиссер: Павел Сидоров
Героиню фильма после странной гибели брата начинают преследовать ночные кошмары. Устав от этого, она решает обратиться в институт сомнологии. Здесь ее и нескольких других пациентов погружают в совместное осознанное сновидение, после которого они просыпаются в мире, который хуже всех их ночных кошмаров.
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Комментарии
Фильмы , Видео , Лионель Стекете , Алексей Козлов , Павел Сидоров , Шон Андерс
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