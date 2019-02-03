Кино о культовых музыкантах

Снять хороший байопик об известной личности — очень сложная задача. Режиссер такой ленты, вероятнее всего, подвергнется критике и получит большую порцию негатива. Но несмотря на все это, есть те, кто все же рискует и показывает жизнь кумира миллионов в киноистории.

"Амадей", 1984

Кадр из фильма "Амадей"

Это очень хороший фильм, которую по достоинству оценили зрители и кинокритики: у ленты восемь премий "Оскар". История привлекает внимание тем, что ее рассказывает вечный соперник гения Моцарта — Антонио Сальери . Музыкант не наделен талантом, зато он прилежный и набожный ученик. Познакомившись с Моцартом, Сальери понимает, что божественный музыкальный дар, которым он так желает обладать, был отпущен молодому и непристойному шуту, и Антонио ослепляет зависть…

"Рэй", 2004

Тэйлор Хэкфорд

Кадр из фильма "Рэй"

Невероятная история жизни гениального музыканта Рэя Чарльза. Несмотря на бесконечные трудности, с которыми его сталкивала судьба, не сломили Чарльза. Главную роль исполнил талантливый актер Джейми Фокс , который в этом фильме превзошел сам себя. И кстати, получил заветный "Оскар".

"Переступить черту", 2005

Кадр из фильма "Переступить черту"

Это история жизни легенды кантри-музыки Джонни Кэша. Его детство и юность были омрачены поведением родного отца, который обвинял Джонни в смерти брата. Повзрослев, Кэш пытался справиться с отсутствием денег и неудачами в личной жизни алкоголем и амфетаминами. Несмотря на трудности, в карьере Кэш преуспевает. И этому в фильме уделено отдельное внимание. Главные роли исполнили Хоакин Феникс Риз Уизерспун , сыгравшая вторую жену Кэша, с которой он наконец обрел счастье. Онипели все песни самостоятельно. Картина получила несколько номинаций на "Оскар", а Уизерспун даже получила статуэтку.

"Жизнь в розовом цвете", 2007

Оливье Даан

Кадр из фильма "Жизнь в розовом цвете"

Прекрасная картина-биография, которая рассказывает историю знаменитой французской певицы Эдит Пиаф, начиная с ее детства, проведенного в крайней нужде, до самой смерти уже в статусе настоящей легенды. Главную роль в фильме исполнила Марион Котийяр. Ей удалось показать, как за хрупкой внешностью певицы скрывалась сложная невротическая личность. За эту роль Котийяр получила "Оскар".

"Богемская рапсодия", 2018

Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

Несмотря на беспощадную критику со стороны фанатов группы Queen, фильм все-таки стоит посмотреть. Во-первых, очень постарались актеры, которые сыграли главные роли. Рами Малек настолько вжился в роль, что через несколько минут после начала фильма начинаешь воспринимать его как Фредди Меркьюри. Да, некоторые события из жизни легендарной группы опущены, другие приукрашены, но ведь это художественное кино. Ну и во-вторых, создатели очень точно воспроизвели легендарное выступление Queen на музыкальном фестивале Live Aid в 1985 году. Стоит ли говорить, что фильм номинирован на "Оскар" в нескольких категориях.

Зеленая книга, 2018

Кадр из фильма "Зеленая книга"

Это отличное кино о жизни гениального джазового пианиста Дональда Ширли. Интересно, что по сути это самая настоящая драма, потому что главный герой страдает от несправедливости общества, в котором живет и для которого играет музыку. Но сюжет ленты снят, скорее, в комедийном жанре, отчего жестокость и несправедливость жизни воспринимаются проще. Афроамериканец Дон Ширли отправляется с концертами по провинциальному югу США, где отношение к нему не всегда подобающее. Чтобы не попасть в передрягу, он берет с собой итальянца Тони-Болтуна в качестве охраны и шофера. Это путешествие изменит их обоих. Фильм получил "Золотой глобус" в номинации лучший мюзикл или комедия.