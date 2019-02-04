Названы лучшие фильмы про Сталинградскую битву

2 февраля в России отмечали День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В честь этого события кинокритики перечислили самые лучшие фильмы о битве под Сталинградом.