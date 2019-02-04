Названы лучшие фильмы про Сталинградскую битву 

2 февраля в России отмечали День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В честь этого события кинокритики перечислили самые лучшие фильмы о битве под Сталинградом.
Так, по мнению критика Евгения Баженова, лучшей можно назвать немецкий фильм 1992 года, где битва показана с иной стороны. Из отечественных картин он отметил советские фильмы, за исключением «Сталинграда» Юрия Озерова (1989 года). По словам Баженова, во время съемок этой кинокартины в стране шла перестройка, и фильм спонсировали не только СССР, но и другие страны.
Актер Виктор Логинов отметил фильмы «Они сражались за родину» Сергея Бондарчука и «Солдаты». А актер Даниил Вахрушев считает лучшей киноленту «Враг у ворот» с Джудом Лоу.