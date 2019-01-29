Ремейки, заметно отличающиеся от оригиналов

В январе 2018 года состоялась премьера фильма «1+1: Голливудская история». Это ремейк популярной французской трагикомедии «1+1» (2011). Насколько удачной получилась новая картина, решат зрители и критики. Но Голливуд и прежде брался за переделку европейских и азиатских картин, и порой американские кинематографисты создавали действительно любопытные ремейки. Одним из ярких примеров стал ужастик «Звонок» (2002), ремейка японской картины с таким же названием, выпущенной четырьмя годами ранее. Но если японский «Звонок» стал хитом лишь дома, то голливудская версия превратилась в мировой блокбастер.

Видео расскажет о других американских ремейках, некоторые из которых проиграли оригиналам, а другие — заметно превзошли.