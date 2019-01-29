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Смешные российские комедии последних лет 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Горько"
Вечер после тяжелого трудового дня всегда хочется скоротать за просмотром хорошего фильма. А чтобы освободить голову и расслабиться, лучше всего посмотреть эти фильмы, которые точно заставят вас смеяться.

«Горько!» (2013)

Несколько лет назад эта комедия завоевала народную любовь в России. В ней высмеиваются самые главные стереотипы о свадьбах в нашей стране. По сюжету молодая пара планирует два торжества. Одно — с тамадой и конкурсами для родственников, а другое — на закате на берегу моря. Самое интересное начинается тогда, когда два этих праздника соединяются.

«Я худею» (2018)

Кадр из фильма "Я худею"
Фильм рассказывает о жизни девушки Ани, которая работает кондитером и очень любит еду. Из-за своей работы она набрала лишний вес. Однажды ее парень Женя бросает ее из-за того, что она потолстела. После этого главная героиня твердо решает похудеть и доказать своему бывшему, кого он все-таки потерял.

«Призрак» (2015)

Кадр из фильма "Призрак"
Главный герой этой комедии — амбициозный конструктор Юрий, который готовил проект для российской авиации. Ему так и не удается завершить дело всей его жизни, потому что он погибает в автокатастрофе и становится призраком, а его бизнес забирают конкуренты. Завершить свою последнюю работу на земле Юре может помочь только школьник Ваня. Ведь он единственный, кто может его видеть.

«Елки» (2010)

Кадр из фильма "Елки 2"
На протяжении 8 лет все жители России заряжались новогодним настроением на сеансах новых частей «Елок». Одна из самых добрых комедий каждый раз рассказывает историю про новогоднее чудо, которое случилось благодаря добрым людям из совершенно разных городов нашей большой страны.
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