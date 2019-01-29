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5 фильмов, которые рассорили звезд 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Интервью с вампиром"
Есть много примеров, когда актеры знакомились на съемочной площадке и влюблялись друг в друга. Но есть и другие ситуации, когда звезды, наоборот, не могут сработаться во время съемок, из-за ссор перестают общаться, а также отказываются от дальнейших совместных проектов.

“Лорды из Флэтбуша”

Картина «Лорды из Флэтбуша», снятая в 1974 году, рассказывает об уличной банде из района Флэтбуш в Бруклине. Главные роли сыграли Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир, но актеры не смогли сработаться вместе. На съемочной площадке произошел конфликт — Ричард Гир во время обеденного перерыва испачкал Сталлоне, из-за чего произошла драка. Актеры постоянно ссорились и ругались, в результате Гира отстранили от проекта. Гир и Сталлоне не работают вместе уже больше 40 лет.
Кадр из фильма «Лорды из Флэтбуша»

“Я люблю неприятности”

Фильм «Я люблю неприятности», вышедший в 1994 году, рассказывает историю двух конкурирующих журналистов — они постоянно гоняются за сенсациями и нарываются на неприятности. Главные роли в картине сыграли Джулия Робертс и Ник Нолти. Рассказывают, что при первой встречи актеров Робертс сразу невзлюбила Ника Нолти. По сюжету они влюбляются друг в друга, а Джулии актер был физически неприятен. Сам Нолти после нескольких высказываний в свой адрес признал, что Джулия не самый приятный человек.
Кадр из фильма "Я люблю неприятности"

“Дневник памяти”

В 2004 году в мировой прокат вышла мелодрама «Дневник памяти», где в главных ролях снялись Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс. Картина стала одной из самых популярных романтических фильмов, но никто не догадывался, что актеры, сыгравшие возлюбленных, с трудом переносили друг друга во время работы над картиной. Гослинг даже просил заменить актрису, потому что не чувствовал с ней связи.
Кадр из фильма "Дневник памяти"

“Смерть ей к лицу”

Фильм, вышедший в 1992 году, рассказывает о женщинах, которые ищут эликсир молодости. В главных ролях снялись неподражаемые Мэрил Стрип и Голди Хоун. По слухам, актрисы, которым надо было играть ненависть на экране, невзлюбили друг друга и в жизни. Во время съемок драки, Голди случайно поцарапали лицо Стрип. Актрисы не показывали свою неприязнь публично, но старались не оказываться на одной съемочной площадке.
Кадр из фильма "Смерь ей к лицу"

“Интервью с вампиром”

Картина вышла в 1994 году и рассказывает о вампире, который дает интервью журналисту о своей жизни. В фильме главные роли сыграли Брэд Питт и Том Круз, и если Круз уже был признанной звездой Голливуда, то Питт только начинал свою актерскую карьеру. По слухам, Круз ревновал, что Питт перетягивает внимание на себя и из-за этого у них возникали конфликты. Больше актеры не пересекались на съемочной площадке.
Кадр из фильма "Интервью с вампиром"
Комментарии
Фильмы , Райан Гослинг , Рэйчел Макадамс , Сильвестр Сталлоне , Брэд Питт , Том Круз , Мэрил Стрип , Джулия Робертс , Ричард Гир
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