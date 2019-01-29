Фильмы с высоким рейтингом, которые не показывали в кино

Некоторые фильмы не выходят в отечественный прокат по разным причинам: из-за цензуры или потому, что в нашей стране не сделали дубляж. Иногда киноленту показывают исключительно на кинофестивалях, и до больших экранов она попросту не доходит.

Однако эти картины не уступают популярным фильмам, которые показывали в кинотеатрах нашей страны.

"Врожденный порок"

Кадр из фильма "Врожденный порок"

"Рожденный для грусти"

Кадр из фильма "Рожденный для грусти"

Роберт Будро создал биографическую драму, которая показывает жизнь джазового музыканта Чета "Кота" Бейкера. Главная роль в фильме досталась Итану Хоуку. По сюжету картины, музыкант лишился двух передних зубов после ограбления и отношений с актрисой Джейн Азука. Из-за этого карьера находится под угрозой.

"Выживут только любовники"

Кадр из фильма "Выживут только любовники"

Фантастический фильм о любви двух вампиров Адама и Евы, которую сыграла Тильда Суинтон. При ограниченном бюджете, Джиму Джармушу удалось сделать красивую и необычную картину. Чтобы собрать средства для экранизации этого проекта, режиссеру понадобилось около семи лет.

"Что если…"

Кадр из фильма "Что если…"

Главный герой Бен Уолкер уезжает из своего маленького городка за лучшей жизнью. Он говорит своей девушке Венди, что вернется и не выполняет это обещание. Бен становится бизнесменом, у которого есть все, но Бог решает изменить его судьбу.

"Уважаемые белые люди"

Кадр из фильма "Уважаемые белые люди"

Фильм Джастина Симиена о четырех афроамериканцах, которые во время вечеринки устраивают бунт в колледже, так как решают, что их дискредитируют.