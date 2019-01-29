Невероятные теории, придуманные киноманами

Некоторые фильма настолько впечатляют фанатов, что те начинают придумывать теории, объясняющие поведение героев или сюжетные повороты. Так, в финале второй части картины режиссёра Квентина Тарантино «Убить Билла» главная героиня в исполнении Умы Турман наносит Биллу, виновнику гибели всех членов её семьи, пять точечных ударов. После этого мужчина делает несколько шагов и падает, умирая от разрыва сердца. Однако истинные поклонники фильма уверены, что девушка не могла нанести Биллу такие удары, поскольку прежде говорилось, что учитель Пэй никого не смог научить этим ударам. Билл же просто претворился, что умер. Таким образом бывшие любовники простили друг друга, а девушка смогла забрать дочку.

Смотрите видео и узнайте о других теориях, которые придумали киноманы.