Жестокие уроки от диснеевских принцесс

Истории диснеевских принцесс обожают зрители во всём мире. Однако мультики с красавицами-героинями преподносят аудитории и довольно жестокие уроки. Так, в ленте «Белоснежка и семь гномов» (1937) мачеха обнаруживает, что Белоснежка, её падчерица, гораздо красивее её. Но она и не думает просто смириться с этим, а решает уничтожить девушку, попросив слугу добыть сердец падчерицы. Сложно назвать этот поступок гуманным. Но и сама Белоснежка ведёт себя странно. Сначала она вела рабскую жизнь в замке, исполняя все прихоти мачехи, а потом фактически нанялась в рабство к гномам и взяла на себя ведение хозяйства лишь потому, что они предоставили ей приют.

Смотрите видео и узнайте о других неоднозначных уроках, которые дают нам мультики Диснея.