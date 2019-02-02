Сказочные фильмы Чехии, покорившие Союз

Советская киноиндустрия создала немало шедевров для детей и подростков, в том числе и в сказочном жанре. Однако одни сказки развлекали лишь очень маленьких детей, друугие же были перегружены намеками, понятными лишь взрослым. Особенно это относится к сказкам в нарочито театральном манере и условных декорациях, таким как "Старая-старая сказка", "Король-олень", например.

Сказки соседки по соцлагерю Чехословакии впечатляли роскошными живыми пейзажами, настоящими замками, красивыми и молодыми актерами, яркими костюмами. В эти сказки было легко верить, играть с друзьями и не задумываться поиском вторичного смысла. В нашей подборке — самые волшебные сказки Чехословакии.

"Три орешка для Золушки" (1973)

Насмешливая и строптивая Золушка ( Либуше Шафранкова ) дает отпор вредной мачехе и ее дочери, может вызвать на помощь птиц, лихо ездит верхом и отлично стреляет. А еще у нее есть три волшебных орешка, которые помогают ей исполнить свою мечту и выйти замуж за принца ( Павел Травничек ). Но знакомятся они вовсе не на балу, а в заснеженном лесу.

Этот фильм давно стал классикой не только в Чехии и демонтрируется под Рождество в скандинавских странах, Германии и странах Восточной Европы. Кстати, резиденцию короля снимали в замке Морицбург.

Великолепные зимние пейзажи, очаровательные юные актеры, веселые диалоги, волшебная музыка, "золотой" голос Карела Готта, и Золушка, которая вовсе не является жертвой домашнего насилия, а берет судьбу в свои руки — все это делает фильм настоящей классикой.

"Златовласка" (1973)

Повар Иржик ( Петр Степанек ) вынужден служить старому и злобному королю, который приказывает ему приготовить волшебную змею. Экзотическое блюдо даст ему возможность понимать язык зверей и птиц. Но Иржик также пробует еду, прежде чем подать ее на стол, несмотря на строгий запрет короля. Разгневанный король приказывает ему привезти невесту — прекрасную принцессу Златовласку (Йорга Котрбова). Волшебный дар не раз выручит Иржика в пути, который приближает его к главной награде — Златовласке.

Кадр из фильма "Златовласка"

Хотя в этой сказке присутствуют элементы кукольного театра, сама сказка кажется невероятно солнечной, под стать героине, главному украшению фильма. Необычности добавляет и довольно мрачная заключительная часть фильма.

"Русалочка" (1976)

Дочь морского короля ( Мирослава Шафранкова ) всей душой стремится в мир людей. В день своего рождения она поднимается на поверхность моря и поет. Принц, путешествующий на своем коробле, слышит восхитительный голос и плывет, чтобы увидеть морскую деву. Но корабль разбивается о скалы. Русалочка спасает принца ( Петр Свойтка ), а затем заключает сделку с колдуньей, чтобы стать земной девушкой. В обмен на голос она получает пару ножек, но именно поэтому принц не может узнать ее, ведь он запомнил только ее голос. Он женится на принцессе (Либуше Шафранкова), которая обнаружила его на берегу, а русалочка погибает.

Кадр из фильма "Русалочка"

Сказка отличается необычным визуальным стилем, а костюмы русалочек делают их похожими на очаровательных инопланетянок. Подводные сцены были сняты под впечатлением подобных съемок в советском фильме "Человек-амфибия". Главную роль Либуше Шафранкова уступила своей младшей сестре Мирославе.

"Арабелла" (1979)

Пан Майер ( Владимир Меншик ) находит волшебный колокольчик и вызывает в наш мир колдуна Румбурака ( Иржи Лабус ). Тот готов исполнить любое его желание, но на самом деле он мечтает освободиться, жениться на принцессе Арабелле и править страной сказок. Арабелла (Яна Нагьева) также отправляется в наш мир и влюбляется в Петра, обычного чешского парня. Вместе они должны победить Румбурака.

Кадр из сериала "Арабелла"

Сериал стал культовым не только в Чехии и получил сразу два продолжения, "Румбурак" и "Арабелла возвращается". В основном, за счет харизматичного злодея Румбурака.

"Третий принц" (1982)

Старший сын короля и королевы страны Львов влюбляется в портрет принцессы Алмазных Скал, уезжает к ней и пропадает. Годы спустя у короля и королевы появляются близнецы, которые необыкновенно быстро растут. Старший из принцев, Яромир, также видит портрет загалочной принцессы, и отправляется на ее поиски. Из-за невнимательности он попадает в беду, и на выручку отправляется третий брат, Ярослав, который оказывается хитрее своих старших братьев и спасает их обоих.

Кадр из сериала "Третий принц"

В этой сказке Либуше Шафранкова и Павел Травничек вновь сыграли вместе, спустя почти 10 лет после "Трех орешков". Каждый из актеров исполнил по две роли. Сказка отличается готической тревожной атмосферой, и почти детективной интригой.