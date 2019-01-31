«Оскар-2019» уже оскандалился

24 февраля 2019 года пройдёт 91-я церемония вручения самой престижной в мире кинонаграды «Оскар». Несмотря на то, что до торжества остался ещё почти месяц, вокруг неё уже разразились скандалы, и самый главный состоит в том, что в первый раз за последние 30 лет вечер пройдёт без ведущего. Несколько месяцев назад роль ведущего предложили темнокожему комику Кевину Харту , однако общественность тут же припомнила Харту его резкие гомофобные высказывания, что толерантному Голливуду не пришлось по вкусу. Артисты пришлось пойти на попятную и отказаться от конферанса. В итоге «Оскар-2019» остался без ведущего.

Видео рассказывает о других некрасивых историях, которые уже стали частью грядущей церемонии.