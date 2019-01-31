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«Оскар-2019» уже оскандалился 

Рамблер 1 час назад
24 февраля 2019 года пройдёт 91-я церемония вручения самой престижной в мире кинонаграды «Оскар». Несмотря на то, что до торжества остался ещё почти месяц, вокруг неё уже разразились скандалы, и самый главный состоит в том, что в первый раз за последние 30 лет вечер пройдёт без ведущего. Несколько месяцев назад роль ведущего предложили темнокожему комику Кевину Харту, однако общественность тут же припомнила Харту его резкие гомофобные высказывания, что толерантному Голливуду не пришлось по вкусу. Артисты пришлось пойти на попятную и отказаться от конферанса. В итоге «Оскар-2019» остался без ведущего.
Видео рассказывает о других некрасивых историях, которые уже стали частью грядущей церемонии.
Фильмы , Актеры , Видео , Кевин Харт
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