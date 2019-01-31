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Мэтт Ривз поделился подробностями о новом «Бэтмене» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Бэтмен: Начало"
В частности, режиссер рассказал о названии ленты и дате ее премьеры.
Новый фильм о культовом персонаже комиксов, как известно, будет снимать режиссер Мэтт Ривз. Особых подробностей о проекте до сих пор не было известно. Но теперь постановщик картины слегка приоткрыл завесу тайны в интервью представителю издания The Hollywood Reporter.
Ривз отметил, что это будет совершенно иная история о Бэтмене, не похожая на те, что зрители видели ранее. По словам режиссера, это будет захватывающая и очень эмоциональная картина, показывающая нам несколько иного Бэтмена. Поклонники героя увидят в нем настоящего детектива. Ривз отмечает, что другие режиссеры не слишком развивали эту тему, тогда как в комиксах она присутствует.
Коснулся Ривз в интервью и вопроса названия фильма. Режиссер отметил, что пока проект носит название просто «Бэтмен», как будет называться картина в итоге, пока неизвестно. Ривз также рассказал, что в ближайшее время планирует приступить к кастингу. Правда, о претендентах на главную роль решил умолчать.
Не определена пока и дата релиза нового «Бэтмена». По словам Ривза, вполне возможно, что зрители смогут увидеть фильм уже в 2021 году.
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Фильмы , Мэтт Ривз
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