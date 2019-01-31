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Встреча года: экс-супругов Анджелину Джоли и Брэда Питта впервые за долгое время увидели вместе 

WMJ.ru + ещё 7 31 января 2019
Фото: WMJ.ru
Бывшие супруги не виделись больше двух лет.
Одна из самых красивых пар Голливуда объявила о разводе после 11 лет отношений в сентябре 2016-го. А в конце прошлого года стало известно, что супруги, спустя несколько лет судебных разбирательств, подписали соглашение об опеке над их шестью детьми. К слову, его подробности до сих пор неизвестны.
После объявления о разводе Джоли объявила войну Питту. С тех пор супруги не появлялись нигде вместе, а в суде их интересы представляли адвокаты. Но на днях Анджелина и Брэд встретились. В Сети появились фотографии, на которых бывшая пара запечатлена в офисе Питта. Кадры папарацци сделаны с улицы. На фото многодетные родители сидят на разных креслах напротив друг друга и что-то обсуждают. По сообщениям, Джоли была эмоциональной, а Питт, наоборот, сдержанным. Что стало причиной встречи, не уточняется.
Напомним, что у бывших влюбленных подрастают шестеро детей — биологические Шайло, Нокс и Вивьен и приемные Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Захара Марли.
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Текст:Виктория Разумова
Фото:Global Look Press
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Фильмы , В мире , Шоу-бизнес , Брэд Питт , Анджелина Джоли , WMJ.RU
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