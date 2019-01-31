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В прокат выходит скандальный фильм «Девочка» 

Рамблер 27 минут назад
7 февраля в российский прокат выходит фильм «Девочка», рассказывающий о внутренней борьбе юной трансгендерной балерины. Режиссером картины выступил бельгийский режиссер Лукас Донт, в картине снялись Виктор Полстер, Арье Вортхальтер, Оливер Бодар, Тимен Говертс, Кателена Дамен и другие.
По сюжету 15-летняя Лара мечтает стать балериной и идет в своей цели. Однако балетная жизнь дается Ларе сложнее, чем всем остальным. У нее мало опыта в классическом танце, слабая растяжка, а ее тело не хочет подчиняться строгой дисциплине. Все дело в том, что Лара родилась мальчиком по имени Виктор и в ближайшее время она готовится к гормональной терапии и операции.
Премьера фильма состоялась в программе «Особый взгляд» на 71-м Каннском фестивале в мае 2018. Фильм получил 4 приза, среди них — «Золотая камера» за лучший дебют, которую вручили режиссеру картины Лукасу Донту.
Фильмы , Видео
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