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Что цензура вырезала из советского фильма «Экипаж» 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма «Экипаж»
Ни для кого не секрет, что советские фильмы подвергались жесткой цензуре. Не обошла она стороной и первый советский фильм-катастрофу «Экипаж» 1979 года — того самого, в ремейке которого снялся Данила Козловский.
Казалось бы, что не так в фильме о героях, спасших много жизней?
Между тем, уже тот факт, что режиссер Александр Митта планировал снимать в своей картине любовные сцены — на государственные деньги — по тем временам было очень смелым шагом.
В связи с этим от роли в культовом кино отказалась Елена Проклова. Она не хотела запятнать свою репутацию постельными сценами. Ее заменила Александра Яковлева.
Скандал вышел и с актером Олегом Далем — правда, цензура тут оказалась ни при чем. Во время съемок, когда большая часть материала была уже готова, Даль заболел, а бюджеты были уже потрачены. За это «Мосфильм» отстранил его от съемок в своих проектах на три года. К слову, актера не стало уже через год. На съемках его заменил Леонид Филатов.
кадр из фильма «Экипаж»
Зато Филатову на съемках помешала самоцензура. Он как примерный советский семьянин ни в какую не хотел сниматься без одежды в постельной сцене. В итоге все снималось ночью, Филатов под одеялом был в джинсах, а раздеться согласилась только Яковлева.
Впрочем, всю сцену мы в фильме не видим. «Наверху» началась истерика, как только стало известно о «непотребных» кадрах, в результате сцену почти полностью вырезали. Обнаженная Яковлева видна в картине лишь за аквариумом, но даже это привело к тому, что фильму поставили рейтинг 16+.
Поучаствовал в переделке сценария и Леонид Брежнев. Его не устроило, что по сюжету командир корабля должен был погибнуть. Пришлось снова перекраивать картину — пилота оставили в живых, и в конце «Экипажа» мы видим, как его в больнице навещают коллеги.
Так или иначе, но, несмотря на все трудности, фильм полюбился миллионам зрителей.
Комментарии16
Фильмы , Александра Яковлева , Данила Козловский , Леонид Филатов , Леонид Брежнев , Александр Митта , Елена Проклова
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