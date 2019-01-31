Тест: из какого фильма эта эротическая сцена?

Говорят, режиссеру нужно очень постараться снять эротическую сцену так, чтобы не испортить весь фильм. Есть много историй, когда неплохой сценарий был загублен именно из-за того, что сцена с эротикой оказалась некрасивой, некачественной или просто слишком пошлой.

Кстати, то же самое касается карьеры артиста, который согласился сниматься в эротических сценах. Если все сделано качественно, ты становишься секс-символом, но если сцена вульгарная, то прощай карьера — так и будешь оправдываться за пошлость.

Мы собрали качественные сцены и не очень. Давайте вспоминать вместе.