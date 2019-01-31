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Тест: из какого фильма эта эротическая сцена? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "От заката до рассвета"
Говорят, режиссеру нужно очень постараться снять эротическую сцену так, чтобы не испортить весь фильм. Есть много историй, когда неплохой сценарий был загублен именно из-за того, что сцена с эротикой оказалась некрасивой, некачественной или просто слишком пошлой.
Кстати, то же самое касается карьеры артиста, который согласился сниматься в эротических сценах. Если все сделано качественно, ты становишься секс-символом, но если сцена вульгарная, то прощай карьера — так и будешь оправдываться за пошлость.
Мы собрали качественные сцены и не очень. Давайте вспоминать вместе.
Фильмы , Тесты
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