Почему отменяли выпуск фильмов в 2018 году

Создание фильма — процесс долговременный и многоступенчатый и, увы, он может в любой момент застопориться. В 2018 году появились новости о том, что начинаются съёмки ряда громких проектов, но вполне вероятно, что киноманы ещё долго не увидят эти картины.