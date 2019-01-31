Почему отменяли выпуск фильмов в 2018 году 

Создание фильма — процесс долговременный и многоступенчатый и, увы, он может в любой момент застопориться. В 2018 году появились новости о том, что начинаются съёмки ряда громких проектов, но вполне вероятно, что киноманы ещё долго не увидят эти картины.
Приключенческая лента «Ковбой ниндзя викинг» с Крисом Праттом в главной роли, основанная на серии комиксов, анонсировалась ещё в 2017. Съёмки должны были стартовать осенью 2018, но буквально за месяц до начала их отложили на неопределённый срок. Инсайдеры и раньше предупреждали, что ходят слухи про замораживание проекта из-за слабого сценария, так что для людей, близких к киноиндустрии, сюрпризом это не стало. А вот фанаты, возможно, расстроились, ведь теперь фильм, скорее всего, не выйдет вообще.