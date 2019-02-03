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Ляпы в фильмах, которые упустили при монтаже 

Рамблер 27 минут назад
Ляпы в фильмах очень любят и киноманы, и обычные зрители. Поклонники кинематографа скрупулезно выискивают ошибки и недочеты, которые не видные на первый взгляд. И порой ляпы оказываются довольно забавными, например, когда в исторической ленте случайно появляются предметы из 21 века. Представляем очередную подборку киноляпов.
1. Фильм «Гладиатор» Ридли Скотт снял в 2000 году. Почему при монтаже не обратили внимание на репортера с современной камерой, который спокойно наблюдает битву гладиаторов, происходящую 20 веков назад?
2. «Храброе сердце» 1995 года — режиссерская работа Мэла Гибсона. Как видно из допущенных в фильме ошибок, в Средние века в ходу были легковые автомобили и бейсболки.
3. «Джанго освобожденный», детище Квентина Тарантино, созданное им в 2012 году, повествует о событиях в 19 веке. При этом главный герой почти все время щеголяет в солнцезащитных очках, которые начали продаваться лишь в начале двадцатого
Комментарии
Фильмы , Видео , Квентин Тарантино , Мэл Гибсон
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