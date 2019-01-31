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Питер Джексон снимет фильм о «The Beatles» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Wikipedia
Режиссер объявил, что начал работу над документальным фильмом о легендарной группе «The Beatles». Джексон отметил, что в его распоряжении оказались около 140 часов записи аудиоматериалов и 55 часов съемок в студии, которые раньше никогда не демонстрировались публике. Эти записи были сделаны за несколько месяцев до распада группы, в январе 1969 года.
Отсмотрев большую часть материалов, Джексон признался, что будто бы перенесся в 1969 год и наблюдал, сидя в студии, как знаменитые музыканты создают гениальные композиции.
Режиссер отмечает, что сделает все, чтобы добиться такого же эффекта присутствия для зрителей, которые будут смотреть его фильм. Для этого Джексон планирует использовать технологию реставрации видеоряда, которую уже применял в работе над другим документальным фильмом «Они никогда не станут старше».
Дата премьеры готовящейся к производству картины пока не называется, но, возможно, зрители смогут увидеть ее уже в 2020 году.
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Фильмы , Питер Джексон
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