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Самые дорогие фильмы в истории кино 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах"
Вы наверняка смотрели их, а может быть просто слышали. Но увидеть эти фильмы точно стоит, потому что на каждый из них было потрачено несколько сотен миллионов.

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011)

Четвертая часть знаменитой франшизы о пиратах обошлась создателям в почти $400 млн Вложение денег оказалось оправданным — кассовые сборы картины превысили затраты в три раза. Большая часть бюджета ушла на зарплаты актеров, ведь главных героев сыграли Джонни Депп и Пенелопа Крус. Повлияло и то, что съемки проходили по всему миру: в Лос-Анджелесе, на Карибских и Гавайских островах, а также в Лондоне. В дополнение ко всему, в картине использовались те же 3D-технологии, которые разработали создатели фильма «Аватар».

«007: Спектр» (2015)

Кадр из фильма "007: Спектр"
Съемки 24 фильма «бондианы» обошлись в $300 млн Создатели хотели повторить успех предыдущей картины «007: Координаты Скайфолл», которая собрала в прокате более миллиарда долларов. Как признались режиссеры, немалая доля ушла на то, чтобы достать шикарные машины Auston Martin и Fiat. Более того, специально для фильма было выпущено 100 бутылок польской водки Belvedere с изображением штаб-квартиры Ми-6. Не обошлось и без затрат на спецэффекты и каскадеров.

«Мстители: Эра Альтрона» (2015)

Кадр из фильма "Мстители: Эра Альтрона"
Бюджет фильма, собравшего всех самых популярных супергероев, составил $279 млн Дело в том, что все актеры, которые сыграли в первой части, вернулись к своим ролям, а Роберт Дауни-младший потребовал повышения гонораров для всех главных героев. Студии пришлось на это пойти, а режиссер фильма потом заявил, что нужно было снимать без Железного человека. Для создания картины было задействовано много разных локаций, беспилотные камеры и, конечно же, спецэффекты. Вложения себя оправдали — кассовые сборы превысили $1,5 млрд

«Человек-паук 3: враг в отражении» (2007)

Кадр из фильма "Человек-паук 3: враг в отражении"
Эта часть супергеройского фильма обошлась создателям в $258 млн и стала самой кассовой среди всех картин о Человеке-пауке. Почти все деньги ушли на гонорары Тоби Магуайра и на создание спецэффектов. В этой киноленте у главного героя три противника — все они были созданы с помощью 3D-анимации, которую потом наградили «Оскаром».

«Титаник» (1997)

Кадр из фильма "Титаник"
Наверняка вы не раз слышали, что фильм о знаменитом корабле стоил дороже, чем само судно. Так, бюджет картины составил $200 млн Одним из самых трудозатратных моментов было воссоздание интерьеров «Титаника», так как их пытались сделать максимально приближенными к оригинальной версии, а за строительством следили компании, которые оснащали настоящий корабль. Сцена на парадной лестнице, когда Роуз и Джек пытались бежать, была снята одним кадром — повреждения от воды были настолько дорогие, что съемочная группа не могла себе позволить потратиться на них дважды. А для финальной сцены с тонущим кораблем понадобилось 120 тонн воды и огромная платформа.
Комментарии
Фильмы , Джонни Депп , Пенелопа Крус
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