Эксперты назвали самые ожидаемые блокбастеры года

Фото: Кадр из фильма “Люди в черном: Интернешнл”

Критики портала Collider составили список премьер боевиков, которые с нетерпение ждут зрители. В рейтинг вошли 19 фильмов, которые сгруппированы по дате выхода на экраны.

Так, последний месяц зимы отмечен премьерами блокбастеров «Алита: Боевой ангел» и «Снегоуборщик». Весной зрители ждут выхода фильмов «Джон Уик-3», «Капитан Марвел», «Шазам», «Тройная граница», «Хеллбой», «Годзилла-2: Король монстров» и, конечно, «Мстители: Финал».

Летние месяцы отмечены премьерами таких лент, как «Люди в черном: Интернешнл», «Люди Икс: Темный Феникс», «Хоббс и Шоу» и «Человек-паук: вдали от дома».

Самыми ожидаемыми блокбастерами осени эксперты назвали «Ангелы Чарли», «Терминатор: Перезагрузка» и «Близнец». А зимой поклонники блокбастеров увидят на больших экранах фильмы «Джуманджи-2» и «Звездные войны: Эпизод 9».

Кроме того, эксперты портала Collider включили в список самых ожидаемых премьер картину Майкла Бэя «6 Underground», но о дате релиза триллера пока ничего не известно.