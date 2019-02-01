Появились новые подробности о «Крепком орешке-6»

Продюсер шестой части «Крепкого орешка» Лоренцо ди Бонавентура в интервью британскому изданию Film Stories рассказал новые подробности о картинке, которая получила название «МакКлейн». В российском прокате она выйдет под названием «Крепкий орешек: Год первый».

Стало известно, что сценарий к фильму практически готов, над ним работали братья Чэд и Кэри Хэйесы. Студия получит написанный сценарий в ближайшую неделю.

Режиссером картины выступит Лен Уайзман , который также занимался постановкой «Крепкого Орешка-4» и «Другого мира». Имена актеров пока не разглашаются, однако известно, что Брюс Уиллис будет сам выбирать актера на роль молодого Джона МакКлейна. Дата начала съемок пока держится в секрете.

Действие фильма будет происходит и в конце 1970-х годов, и в наше время. Режиссер картины развеял слухи о том, что якобы новая часть будет сниматься без Уиллиса. В интервью он заявил: «Я не знаю, как можно снять „Крепкого орешка“ без Брюса Уиллиса. Слухи о том, что он не будет играть важную роль в этом фильме, абсолютно ложны. Да, мы расскажем о двадцатилетнем Джоне МакКлейне. Но его шестидесятилетней версии мы уделим столько же времени».