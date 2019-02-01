Фильмы, ставшие разочарованием 2018 года

Зак Галифианакис, В 2018 году на киноэкраны вышла картина «Излом времени». Научно-фэнтезийную историю украсили присутствием голливудские знаменитости Опра Уинфри, Риз Уизерспун Крис Пайн . По задумке авторов, лента должна была положить начало захватывающей франшизе, но, увы, этим планам не суждено было осуществиться. В фильме оказалось слишком много сложных сюжетных поворотов, зрители сочли её скучной и затянутой. Писательница Мадлен Л’Энгл, по книге «Трещина во времени» которой и сняли картину, сочла, что фильм плох. В итоге «Изломи времени» провалился в прокате, а о франшизе речь уже не идёт.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё ленты 2018 года разочаровали публику.