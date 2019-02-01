Фильмы, ставшие разочарованием 2018 года 

В 2018 году на киноэкраны вышла картина «Излом времени». Научно-фэнтезийную историю украсили присутствием голливудские знаменитости Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Зак Галифианакис, Крис Пайн. По задумке авторов, лента должна была положить начало захватывающей франшизе, но, увы, этим планам не суждено было осуществиться. В фильме оказалось слишком много сложных сюжетных поворотов, зрители сочли её скучной и затянутой. Писательница Мадлен Л’Энгл, по книге «Трещина во времени» которой и сняли картину, сочла, что фильм плох. В итоге «Изломи времени» провалился в прокате, а о франшизе речь уже не идёт.
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