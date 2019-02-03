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Фильмы-легенды видеосалонов 90-х 

Рамблер 3 февраля 2019
Фото: Кадр из фильма "Коммандос"
Мало у кого дома в постсоветское время имелся свой собственный видеомагнитофон. А смотреть зарубежные фильмы хотелось, конечно, всем. Выходом из положения были видеосалоны, в которых крутили особо именитые киноленты. А чуть позже появились и видеопрокаты с кассетами VHS. Тогда любимую картину можно было посмотреть уже у себя дома, если видеомагнитофон в семье все-таки появился.
Что-то проходит, а что-то остается в памяти вечно. Мы решили вспомнить несколько фильмов, ставших практически легендарными и делавшими "кассу" видесалонов.
Именно с этими фильмами у многих ассоциируется ушедшая эпоха VHS и романтика видеосалонов, а затем и проката:

"Коммандос" и другие фильмы с Арнольдом Шварценеггером

С трепетной любовью в девяностых относились в России к фильмам с Арнольдом. Боевики, да чтоб драк побольше, — вот рецепт отличного вечера, так считали многие. И, конечно, за очередным классным блокбастером со Шварценеггером бежали в видеосалон. Эх, были времена!

Трудный ребенок

Классика семейной комедии. Тот случай, когда молодые родители, дабы занять свое чадо, всегда знали, что брать в видеопрокате.
Кадр из фильма "Трудный ребенок"
Меж тем, Майклу Оррену, исполнившему роль главного шкодника. минуло 37 лет. Кстати, фильмы серии "Трудный ребенок" — рассвет и закат его актерской карьеры. После роли проблемного мальчика по имени Джуниор он снимался всего в нескольких картинах. Да и те были, что называется, среднего пошиба.

"Парк Юрского периода"

А если по плану вечер в кругу семьи, то опять же не стоял вопрос, что именно будут смотреть.
Кадр из фильма "Парк Юрского периода"
Первый фильм серии вышел в далеком 1993 году и сразу привлек внимание необычным сюжетом и по истине Спилберговским размахом фантазии. Классика с большой буквы!

"Остров дракона" и другие фильмы с Брюсом Ли

Продолжаем путешествие по картинам, ставших легендами. Фильм "Остров дракона" считается одним из лучших за всю карьеру знаменитого Брюса Ли. И кайждый уважающий себя поклонник посмотрел эту ленту не менее 30 раз. Спорим, как минимум половину из них он брал кассету в кинотеатре.

"Крепкий орешек", "Последний бойскаут" и другие фильмы с Брюсом Уиллисом

Да, к боевикам у наших соотечественников сложилось явно особенное трепетное отношение.
Интересный факт: первым кандидатом на роль Джо Халленбека был Джек Николсон. Что бы было с фильмом, играй в нем не Брюс в главной роли?
Кадр из фильма "Последний бойскаут"
А какие фильмы в видеосалонах смотрели вы? Что брали в видеопрокатах?
Комментарии
Фильмы , Арнольд Шварценеггер , Брюс Ли , Джек Николсон , Брюс Уиллис
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