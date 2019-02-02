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Петр Федоров расследует тайну перевала Дятлова 

Рамблер 10 часов назад
Канал ТВ-3 представил тизер восьмисерийного проекта "Перевал Дятлова", который расскажет свою версию самой знаменитой тайны советской истории.
На сегодняшний день существуют сотни теорий о том, что могло стать причиной гибели девяти советских студентов в Уральских горах, включая действия спецслужб, пришельцев и шаманов. Авторы сериала утверждают, что сценарий основан на закрытых материалах уголовного дела 1959 года.
Майор Олег Костин (Петр Федоров) расследует гибель группы Игоря Дятлова в 1959 году. Студенты отправились в обычный поход и не вернулись. Кто виноват в их смерти, и что произошло в горах? Студенты стали жертвой беглых бандитов, местных обрядов или их погубили потусторонние силы? Костин приезжает на место событий, чтобы проверить все версии.
В других ролях заняты Мария Луговая ("Мурка"), Иван Мулин ("Молодежка"), Максим Емельянов ("Комиссарша") и другие.
Сценаристом стал Илья Куликов ("Закон каменных джунглей", "Чернобыль: Зона отчуждения"), режиссерами — руководители канала ТВ-3 Валерий Федорович и Евгений Никишов, а операторами — призер "Берлинале" Павел Костомаров ("Как я провел этим летом") и Давид Хайзников ("След Пираньи").
Точная дата выхода на экран пока неизвестна.
Комментарии4
Фильмы , Мария Луговая , Олег Костин , Евгений Никишов , Максим Емельянов , Павел Костомаров , Иван Мулин , Илья Куликов , Петр Федоров
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