Петр Федоров расследует тайну перевала Дятлова 

Канал ТВ-3 представил тизер восьмисерийного проекта "Перевал Дятлова", который расскажет свою версию самой знаменитой тайны советской истории.
На сегодняшний день существуют сотни теорий о том, что могло стать причиной гибели девяти советских студентов в Уральских горах, включая действия спецслужб, пришельцев и шаманов. Авторы сериала утверждают, что сценарий основан на закрытых материалах уголовного дела 1959 года.
Майор Олег Костин (Петр Федоров) расследует гибель группы Игоря Дятлова в 1959 году. Студенты отправились в обычный поход и не вернулись. Кто виноват в их смерти, и что произошло в горах? Студенты стали жертвой беглых бандитов, местных обрядов или их погубили потусторонние силы? Костин приезжает на место событий, чтобы проверить все версии.
В других ролях заняты Мария Луговая ("Мурка"), Иван Мулин ("Молодежка"), Максим Емельянов ("Комиссарша") и другие.
Сценаристом стал Илья Куликов ("Закон каменных джунглей", "Чернобыль: Зона отчуждения"), режиссерами — руководители канала ТВ-3 Валерий Федорович и Евгений Никишов, а операторами — призер "Берлинале" Павел Костомаров ("Как я провел этим летом") и Давид Хайзников ("След Пираньи").
Точная дата выхода на экран пока неизвестна.