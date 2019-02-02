Петр Федоров расследует тайну перевала Дятлова

Канал ТВ-3 представил тизер восьмисерийного проекта "Перевал Дятлова", который расскажет свою версию самой знаменитой тайны советской истории.

На сегодняшний день существуют сотни теорий о том, что могло стать причиной гибели девяти советских студентов в Уральских горах, включая действия спецслужб, пришельцев и шаманов. Авторы сериала утверждают, что сценарий основан на закрытых материалах уголовного дела 1959 года.

Майор Олег Костин Петр Федоров ) расследует гибель группы Игоря Дятлова в 1959 году. Студенты отправились в обычный поход и не вернулись. Кто виноват в их смерти, и что произошло в горах? Студенты стали жертвой беглых бандитов, местных обрядов или их погубили потусторонние силы? Костин приезжает на место событий, чтобы проверить все версии.

Точная дата выхода на экран пока неизвестна.