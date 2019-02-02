Новый фильм Лунгина расскажет об афганском «Братстве»

Опубликован официальный трейлер новой картины Павла Лунгина ("Свадьба", "Остров", "Царь"). Фильм основан на реальной истории, случившейся в 1988 году, незадолго до вывода советских войск из Афганистана.

Мотострелковая дивизия отступает через перевал Саланг, который контролирует моджахедская группировка во главе с Инженером Хошемом. Переговоры о перемирии, которые ведет разведка, осложняются тем, что в плен к Хошему попадает советский летчик. Солдаты разведроты оказываются в центре противостояния интересов самых разных сторон: афганских чиновников, исламистов, спецслужб, пуштунов, штабного начальства.