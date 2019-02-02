Новый фильм Лунгина расскажет об афганском «Братстве» 

Опубликован официальный трейлер новой картины Павла Лунгина ("Свадьба", "Остров", "Царь"). Фильм основан на реальной истории, случившейся в 1988 году, незадолго до вывода советских войск из Афганистана.
Мотострелковая дивизия отступает через перевал Саланг, который контролирует моджахедская группировка во главе с Инженером Хошемом. Переговоры о перемирии, которые ведет разведка, осложняются тем, что в плен к Хошему попадает советский летчик. Солдаты разведроты оказываются в центре противостояния интересов самых разных сторон: афганских чиновников, исламистов, спецслужб, пуштунов, штабного начальства.
Филь выходит в прокат 9 мая. Главные роли исполнили Кирилл Пирогов ("Троцкий", "Исчезнувшие", "Дневник убийцы"), Ян Цапник ("Горько!", "Гоголь"), Федор Лавров ("Краткий курс счастливой жизни"), Виталий Кищенко ("Спасти Ленинград"), Александр Кузнецов ("Лучше, чем люди") и другие.