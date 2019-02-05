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Фильм Быкова «Завод» выходит в российский прокат 

Рамблер 43 минуты назад
7 февраля в прокат выйдет драма режиссера Юрия Быкова.
Картина расскажет о рабочих, взявших в заложники бизнесмена Калугина, обанкротившего завод в российской глубинке. Им придется противостоять вооруженным "спецам", работающим на Калугина и прибывшим его спасать. Однако в отличие от "спецов" из личной охраны Калугина, работягам с завода больше нечего терять…
Главные роли в фильме исполнили Денис Шведов, Андрей Смоляков, Иван Янковский, Владислав Абашин, Александр Бухаров и другие.
Мировая премьера картины состоялась еще в сентябре 2018 года на фестивале в Торонто, где фильм был показан в секции "Современное мировое кино" и получил положительные отзывы зрителей и кинокритиков.
Фильмы , Видео , Владислав Абашин , Юрий Быков , Денис Шведов , Андрей Смоляков , Александр Бухаров , Иван Янковский
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