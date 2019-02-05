Фильм Быкова «Завод» выходит в российский прокат

7 февраля в прокат выйдет драма режиссера Юрия Быкова

Картина расскажет о рабочих, взявших в заложники бизнесмена Калугина, обанкротившего завод в российской глубинке. Им придется противостоять вооруженным "спецам", работающим на Калугина и прибывшим его спасать. Однако в отличие от "спецов" из личной охраны Калугина, работягам с завода больше нечего терять…

Мировая премьера картины состоялась еще в сентябре 2018 года на фестивале в Торонто, где фильм был показан в секции "Современное мировое кино" и получил положительные отзывы зрителей и кинокритиков.