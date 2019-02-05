В 1969 году вышел приключенческий фильм «Белое солнце пустыни». Сейчас картину уже называют культовой, а фразы из неё стали крылатыми. Между тем, для сценариста Рустама Ибрагимбекова лента стала дебютной, и некоторые эпизоды, вошедшие в фильм, Ибрагимбеков позаимствовал из личной жизни. Например, сцену с икрой, которую уже не в силах есть таможенник Верещагин. Как рассказывает сам сценарист, его детство прошло в Баку, где с икрой проблем не было. И ту самую фразу «Не могу её каждый день есть, проклятую» когда-то произнёс товарищ Ибрагимбекова.
Сегодня сценарист Рустам Ибрагимбеков празднует 80-летие и раскрывает секреты «Белого солнца пустыни».