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Фильмы, запрещенные в разных странах за откровенные сцены 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "50 оттенков серого"
Показы этих фильмов до сих пор запрещены в разных странах мира за чересчур реалистичные эротические сцены.

«Разыскивающий», 1980

Кадр из фильма "Разыскивающий"
Фильм был снят по мотивам одноименного романа Джеральда Уокера. Главный герой, которого сыграл Аль-Пачино, охотится за серийным убийцей геев. После первого показа ленты для Американской киноассоциации, отвечающей за рейтинги (МРАА), 40 минут картины были вырезаны. Председатель МРАА сказал режиссеру, что цензорам не хватит букв Х, чтобы обозначить рейтинг фильма. Его показы до сих пор запрещены в Финляндии и Южной Африке.

«Пятьдесят оттенков серого», 2015

Кассовые сборы этого фильма в мире составили более $5 млн Такой успех ему обеспечили очень откровенные эротические сцены с БДСМ. Режиссер Сэм Тейлор-Вуд позже призналась, что хотела сделать картину как можно более ироничной, потому что знала, что ее запретят во многих странах. Фильм так и не показали на больших экранах в Индии и Малайзии.

«Горбатая гора», 2005

Кадр из фильма "Горбатая гора"
Историю любви двух ковбоев некоторые СМИ в США раскритиковали за пропаганду гомосексуализма. Фильм запретили на Среднем Востоке и не стали показывать в Китае. Несмотря на критику, он все же получил главный приз Венецианского кинофестиваля, три «Оскара» и четыре «Золотых глобуса».

«Романс Х», 1999

Кадр из фильма "Романс Х"
Фильм рассказывает историю молодой школьной учительницы Мари, которая влюбляется в модель. Из-за его безразличия она начинает спать со всеми подряд. Благодаря слишком реалистичным постельным сценам и тому, что роли исполнили известные порноактеры, его запретили во Франции и Ирландии.
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