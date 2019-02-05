Какие романы советские режиссеры экранизировали дважды

Есть литературные произведения, которые удостоились не одной экранизации. И у каждой из версий есть свои поклонники. Зрители любят поспорить, какой из фильмов (старый или новый) лучше и приводят множество аргументов в пользу той или иной картины. Но каждая из экранизаций имеет право на существование. А какую из них предпочесть, решать только вам.

Мы вспомнили 5 экранизаций известных произведений, о которых в свое время спорили чаще всего.

Илья Ильф и Евгений Петров, «12 стульев»

Кадр из фильма "Двенадцать стульев"

Кадр из фильма "12 стульев"

Поклонников у обоих фильмов множество. И споры о том, картина какого режиссера оказалась более удачной, не утихают по сей день.

Евгений Шварц, «Обыкновенное чудо»

Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

Двухсерийная экранизация того же произведения от режиссера Марка Захарова увидела свет в 1978 году. И до сих пор эту волшебную сказку пересматривают. Всему «виной» весьма своеобразное ее прочтение и множество великолепных артистов.

Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

Жюль Верн, «Дети капитана Гранта»

Первым знаменитый роман «превратил» в увлекательный фильм режиссер Владимир Вайншток в 1936 году. Положительную оценку картина завоевала сразу и была любима многими поколениями зрителей.

Кадр из фильма "Дети капитана Гранта"

Вторая экранизация произведения Жюля Верна вышла на экраны лишь через 50 лет. В 1986 году Станислав Говорухин представил свою киноверсию романа, сменив название. Его фильм получил название «В поисках капитана Гранта» и стал семисерийным.

Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"

Михаил Шолохов, «Тихий Дон»

Режиссеры Ольга Преображенская Иван Правов стали первыми, кто взялся за известный роман Шолохова. Их фильм, премьера которого состоялась в мае 1931 года, был немым. Правда позже картину озвучили и в 1933 году зрители увидели фильм уже со звуком.

Кадр из фильма "Тихий Дон"

Более известной современному зрителю стала экранизация «Тихого Дона» Сергея Герасимова , вышедшая в 1958 году. Именно этот трехсерийный фильм долгое время был единственным, который вспоминали, говоря о произведении-первоисточнике.

Кадр из фильма "Тихий Дон"

Уже много позднее, в 2006 и 2015 годах, зрителям представили еще две экранизации «Тихого Дона», но уже в формате сериала.

Анатолий Рыбаков, «Кортик»

Владимир Венгеров. Впервые «Кортик» вышел на экраны в 1954 году, режиссерами фильма стали Михаил Швейцер

Кадр из фильма "Кортик"

Черно-белая картина была единственной экранизацией романа Рыбакова вплоть до 1973 года, когда Николай Калинин предложил зрителям свое киновоплощение произведения. Его «Кортик» стал трехсерийным, а следом, в 1974 году, вышла вторая часть приключенческой саги, «Бронзовая птица».