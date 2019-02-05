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Какие романы советские режиссеры экранизировали дважды 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
Есть литературные произведения, которые удостоились не одной экранизации. И у каждой из версий есть свои поклонники. Зрители любят поспорить, какой из фильмов (старый или новый) лучше и приводят множество аргументов в пользу той или иной картины. Но каждая из экранизаций имеет право на существование. А какую из них предпочесть, решать только вам.
Мы вспомнили 5 экранизаций известных произведений, о которых в свое время спорили чаще всего.

Илья Ильф и Евгений Петров, «12 стульев»

Первая экранизация знаменитого романа о великом кобинаторе вышла на экраны в 1971 году. Режиссером картины стал Леонид Гайдай, а в главных ролях снялись Арчил Гомиашвили и Сергей Филиппов.
Кадр из фильма "Двенадцать стульев"
А через пять лет, в 1976 году, зрители увидели вторую киноверсию произведения Ильфа и Петрова в интерпретации Марка Захарова, который пригласил в свой фильм Андрея Миронова и Анатолия Папанова.
Кадр из фильма "12 стульев"
Поклонников у обоих фильмов множество. И споры о том, картина какого режиссера оказалась более удачной, не утихают по сей день.

Евгений Шварц, «Обыкновенное чудо»

Первое телевизионное прочтение философской сказки Евгения Шварца состоялось в 1964 году. Режиссерами картины стали Эраст Гарин и Хеся Локшина. О том, как трудно быть настоящим человеком, зрителям «рассказывал» Олег Видов, исполнивший в фильме роль медведя. Его партнершей по фильму стала Нелли Максимова, сыгравшая Принцессу.
Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
Двухсерийная экранизация того же произведения от режиссера Марка Захарова увидела свет в 1978 году. И до сих пор эту волшебную сказку пересматривают. Всему «виной» весьма своеобразное ее прочтение и множество великолепных артистов.
Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
В фильме снялись Олег Янковский, Александр Абдулов, Евгения Симонова, Андрей Миронов, Евгений Леонов, Ирина Купченко и другие.

Жюль Верн, «Дети капитана Гранта»

Первым знаменитый роман «превратил» в увлекательный фильм режиссер Владимир Вайншток в 1936 году. Положительную оценку картина завоевала сразу и была любима многими поколениями зрителей.
Кадр из фильма "Дети капитана Гранта"
Вторая экранизация произведения Жюля Верна вышла на экраны лишь через 50 лет. В 1986 году Станислав Говорухин представил свою киноверсию романа, сменив название. Его фильм получил название «В поисках капитана Гранта» и стал семисерийным.
Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"

Михаил Шолохов, «Тихий Дон»

Режиссеры Ольга Преображенская и Иван Правов стали первыми, кто взялся за известный роман Шолохова. Их фильм, премьера которого состоялась в мае 1931 года, был немым. Правда позже картину озвучили и в 1933 году зрители увидели фильм уже со звуком.
Кадр из фильма "Тихий Дон"
Более известной современному зрителю стала экранизация «Тихого Дона» Сергея Герасимова, вышедшая в 1958 году. Именно этот трехсерийный фильм долгое время был единственным, который вспоминали, говоря о произведении-первоисточнике.
Кадр из фильма "Тихий Дон"
Уже много позднее, в 2006 и 2015 годах, зрителям представили еще две экранизации «Тихого Дона», но уже в формате сериала.

Анатолий Рыбаков, «Кортик»

Впервые «Кортик» вышел на экраны в 1954 году, режиссерами фильма стали Михаил Швейцер и Владимир Венгеров.
Кадр из фильма "Кортик"
Черно-белая картина была единственной экранизацией романа Рыбакова вплоть до 1973 года, когда Николай Калинин предложил зрителям свое киновоплощение произведения. Его «Кортик» стал трехсерийным, а следом, в 1974 году, вышла вторая часть приключенческой саги, «Бронзовая птица».
Кадр из фильма "Кортик"
Комментарии
Фильмы , Хеся Локшина , Станислав Говорухин , Нелли Максимова , Эраст Гарин , Николай Калинин , Жюль Верн , Олег Видов , Олег Янковский , Анатолий Папанов , Евгений Петров , Михаил Швейцер , Марк Захаров , Михаил Шолохов , Ирина Купченко , Евгений Шварц , Леонид Гайдай , Владимир Вайншток , Ольга Преображенская , Сергей Герасимов , Евгений Леонов , Илья Ильф , Сергей Филиппов , Владимир Венгеров , Арчил Гомиашвили , Евгения Симонова , Андрей Миронов , Анатолий Рыбаков , Иван Правов
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