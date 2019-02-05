Реальные истории, по которым сделали мультики

Реальные истории, по которым сделали мультфильмы

Мультипликационная лента «Мулан» (1998) — одна из популярнейших историй от киностудии «Дисней». В основу детского мультика авторы положили китайскую балладу о Хуа Мулань. Эту красавицу воспитал отец, обучая её боевым искусствам. Когда император объявил войну, Хуа Мулань отправилась в армию вместо своего старого отца. В китайскую армию девушек не брали, но героиня сумела скрыть пол. За годы службы она проявила неслыханные храбрость и отвагу, получила массу наград. Но если в мультфильме обман девушки раскрылся, то в поэме ей удалось сохранить тайну до конца службы.

Какие ещё анимационные картины основаны на реальных историях, случившихся в жизни? Узнайте об этом из видео.