Малоизвестные фильмы, достойные просмотра

Зачастую по-настоящему качественные фильмы не попадают в широкий прокат. Это может произойти по разным причинам, но, так или иначе, массовый зритель о них ничего не знает. Сейчас настало время исправить это упущение.

В 2010 году вышла основанная на реальных событиях драма «Крайние меры». Главный герой картины Джон Кроули, успешный бизнесмен и примерный семьянин, столкнулся с проблемой: оба его ребёнка больны редким генетическим заболеванием, которое врачи лечить не умеют. Джон основывает компанию, сотрудники которой ищут лекарство от болезни. В главной роли снялся Брендан Фрейзер , которого сейчас нечасто увидишь на экране. Компанию ему составили Харрисон Форд и Кери Расселл.

Смотрите видео и узнайте о других малоизвестных фильмах, которые стоит посмотреть.