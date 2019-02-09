Советские фильмы, рекомендованные к просмотру Гарвардом

Популярность того или иного фильма часто определяется субъективной оценкой зрителей: нравится или не нравится. Но есть картины, существование которых крайне важно для истории кино вцелом. О них и пойдет речь.

Пять фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни.

«Броненосец "Потемкин"», 1925

Кадр из фильма «Броненосец "Потемкин"»

Немой фильм Эйзенштейна в разные годы не один раз признавали лучшим или одним из лучших фильмов всех времен и народов. Причем таковым его признавали не только критики, но и зрители.

«Андрей Рублев», 1966

Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Черно-белый фильм, в финале обретающий цвет, ставит целью показать, как непросто, подчас из крови и грязи, создается настоящее искусство.

Ограниченная премьера картины состоялась в 1967 году. После просмотра «Андрея Рублева» начальники киностудии обвинили авторов фильма в пропаганде жестокости. Ленту потребовали перемонтировать и сократить. В переделанном виде картина вышла в ограниченный прокат в 1971 году, но большинство зрителей в итоге увидело ее лишь в 1987 году.

“Андрей Рублев” стал настоящим событием в кинематографической среде: в СССР впервые была показана духовная и религиозная сторона Руси в данном формате.

«Летят журавли», 1957 год

Кадр из фильма «Летят журавли»

Один из самых красивейших фильмов о любви и войне, снятый по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые», вполне заслуженно стал лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля в 1958 году.

А об операторской работе Сергея Урсулевского не говорил разве что ленивый. Урсулевский впервые для съемок сцены главного героя создал круговые операторские рельсы.

«Иван Грозный», 1944

Кадр из фильма «Иван Грозный»

Режиссер — Сергей Эйзенштейн

Еще один фильм легендарного режиссера отметили специалисты Гарвардского университета . Эта историческая картина, состоящая из двух серий, стала последней работой мастера. Здесь, как и в фильма Тарковского «Андрей Рублев» преобладают черно-белые тона. И лишь один из эпизодов второй серии и финал картины сняты в цвете.

За первую серию фильма, вышедшую на экраны в 1945 году, Эйзенштейн получил Сталинскую премию, а вот вторую через год подвергли жесткой критике. Режиссеру настоятельно рекомендовали внести правки в фильм. Но переделать картину не удалось: работа была остановлена в связи с болезнью и смертью Эйзенштейна. Лишь в 1958 году вторая часть «Ивана Грозного» в первозданном виде была представлена зрителям.

«Война и мир», 1967

Кадр из фильма «Война и мир»

Экранизация знаменитого романа Льва Толстого стала одной из самых масштабных работ в творчестве режиссера, а также вошла в список картин с самым высоким бюджетом в советском кинематографе. Работа над фильмом велась в течение шести лет и была отмечена массой наград: в 1969 году «Война и мир» стала лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также удостоилась премии «Золотой глобус» в той же категории. В 1965 году фильм был отмечен главным призом Московского международного фестиваля, а в 1966 году первая серия киноэпопеи стала лидером проката в СССР.

Масштабность батальных сцен и новаторский подход к съемке панорам были отмечены критиками и простыми зрителями.