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Советские фильмы, рекомендованные к просмотру Гарвардом 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Война и мир»
Популярность того или иного фильма часто определяется субъективной оценкой зрителей: нравится или не нравится. Но есть картины, существование которых крайне важно для истории кино вцелом. О них и пойдет речь.
Пять фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни.

«Броненосец "Потемкин"», 1925

Кадр из фильма «Броненосец "Потемкин"»
Режиссер — Сергей Эйзенштейн
Немой фильм Эйзенштейна в разные годы не один раз признавали лучшим или одним из лучших фильмов всех времен и народов. Причем таковым его признавали не только критики, но и зрители.

«Андрей Рублев», 1966

Кадр из фильма «Андрей Рублев»
Режиссер — Андрей Тарковский
Черно-белый фильм, в финале обретающий цвет, ставит целью показать, как непросто, подчас из крови и грязи, создается настоящее искусство.
Ограниченная премьера картины состоялась в 1967 году. После просмотра «Андрея Рублева» начальники киностудии обвинили авторов фильма в пропаганде жестокости. Ленту потребовали перемонтировать и сократить. В переделанном виде картина вышла в ограниченный прокат в 1971 году, но большинство зрителей в итоге увидело ее лишь в 1987 году.
“Андрей Рублев” стал настоящим событием в кинематографической среде: в СССР впервые была показана духовная и религиозная сторона Руси в данном формате.

«Летят журавли», 1957 год

Кадр из фильма «Летят журавли»
Режиссер — Михаил Калатозов
Один из самых красивейших фильмов о любви и войне, снятый по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые», вполне заслуженно стал лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля в 1958 году.
А об операторской работе Сергея Урсулевского не говорил разве что ленивый. Урсулевский впервые для съемок сцены главного героя создал круговые операторские рельсы.

«Иван Грозный», 1944

Кадр из фильма «Иван Грозный»
Режиссер — Сергей Эйзенштейн
Еще один фильм легендарного режиссера отметили специалисты Гарвардского университета. Эта историческая картина, состоящая из двух серий, стала последней работой мастера. Здесь, как и в фильма Тарковского «Андрей Рублев» преобладают черно-белые тона. И лишь один из эпизодов второй серии и финал картины сняты в цвете.
За первую серию фильма, вышедшую на экраны в 1945 году, Эйзенштейн получил Сталинскую премию, а вот вторую через год подвергли жесткой критике. Режиссеру настоятельно рекомендовали внести правки в фильм. Но переделать картину не удалось: работа была остановлена в связи с болезнью и смертью Эйзенштейна. Лишь в 1958 году вторая часть «Ивана Грозного» в первозданном виде была представлена зрителям.

«Война и мир», 1967

Кадр из фильма «Война и мир»
Режиссер — Сергей Бондарчук
Экранизация знаменитого романа Льва Толстого стала одной из самых масштабных работ в творчестве режиссера, а также вошла в список картин с самым высоким бюджетом в советском кинематографе. Работа над фильмом велась в течение шести лет и была отмечена массой наград: в 1969 году «Война и мир» стала лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также удостоилась премии «Золотой глобус» в той же категории. В 1965 году фильм был отмечен главным призом Московского международного фестиваля, а в 1966 году первая серия киноэпопеи стала лидером проката в СССР.
Масштабность батальных сцен и новаторский подход к съемке панорам были отмечены критиками и простыми зрителями.
Комментарии20
Фильмы , Андрей Рублев , Сергей Бондарчук , Лев Толстой , Андрей Тарковский , Михаил Калатозов , Иван Грозный , Виктор Розов , Сергей Эйзенштейн , Гарвардский университет
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