5 российских фильмов про волшебство и магию

Зрителей всегда манит волшебство и магия в кино, которое отправляет в свой фантастический мир. Мы собрали для вас подборку самых популярных фантастических российских фильмов.

“Черновик”

Молодой москвич Кирилл — успешный дизайнер компьютерных игр, который с легкостью создает целые миры. У него была любимая девушка, близкий друг, но вдруг они начали забывать Кирилла, а в его квартире завелась посторонняя женщина, утверждающая, что она живет там давно и совершенно одна. Кирилл узнает, что ему суждено стать таможенником между мирами, и теперь его задача номер один — открыть дверь в особенный мир.

Кадр из фильма "Черновик"

“Гоголь. Вий”

“Гоголь. Вий” самый успешный фильм 2018 года, который собрал в российском прокате больше 7 миллионов долларов. Фильм рассказывает о писаре из Санкт-Петербурга Николае Гоголе. Он решает найти убийцу нескольких девушек в окрестностях села Диканька.

Кадр из фильма "Гоголь. Вий"

“Последний богатырь”

Простой парень Иван случайно переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье, где живут герои русских сказок, а волшебство — неотъемлемая часть быта. Ивану предстоит вступить в бой светлых и темных сил.

Кадр из фильма "Последний богатырь"

"Затмение"

Авантюрист Алекс попадает в аварию и знакомится с девушкой Таней, которая тут же западает ему в сердце. Случайным образом они вместе оказываются на съемочной площадке программы про экстрасенсов. Во время прямого эфира выясняется, что Таня обречена жить одна из-за наложенного заклятья. Алекс оказывается втянут в игру двух могущественных магов. Он хочет помочь девушке избавиться от заклятья, но тогда его придется взять на себя.

Кадр из фильма "Затмение"

"Ночной дозор"

Фантастический боевик, снятый по мотивам известного романа Сергея Лукьяненко . За равновесием чаши весов, на которой лежит добро и зло, следит Ночной Дозор. Если равновесие будет нарушено, это вызовет войны, разрушения, революции и вселенские катастрофы. Противостоять приходиться вампирам, магам и прочей нечисти. Антон Городецкий — простой парень, который хотел лишь вернуть свою жену, обратившись к колдунье.