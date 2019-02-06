Самые плохие ремейки советских фильмов 

В 2007 году на российские киноэкраны вышел фильм режиссёра Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». Это был одновременно и сиквел, и ремейк ленты Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975). Дети главных героев оригинала попали в те же условиях, но действие происходило уже не в СССР, а современной России. Коммерчески картина оказалась успешной, многим зрителям она понравилась. Однако часть публики оценила новинку негативно, и во многом это произошло из-за невыносимо навязчивого продакт-плейсмента: названия брендов мелькали чуть ли не в каждом кадре. Поклонники оригинала отметили, что создатели ремейка злоупотребляли спецэффектами, которые зачастую выглядели неуместно.
Видео рассказывает о других крайне неудачных ремейках отечественной классики.