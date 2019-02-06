Принцессы Диснея, которых вот-вот забудут 

Даже те, кто не смотрит мультипликационные фильмы, знают о принцессах Диснея. Эти героини, красивые, сообразительные, практичные, влюбляют в себя девчонок по всему миру. Но есть мультяшные принцессы, о которых почему-то забыли. Так, в мультфильме «Анастасия» (1997) появляется Анастасия, дочь последнего русского императора Николая Второго. Мультфильм повествует, как девушке удалось спастись, в какие переделки она попала, повзрослев, и как она наконец нашла счастье. Эта анимационная история не стала громким хитом, поэтому повторяют его по телевидению нечасто, а из-за этого о принцессе Анастасии вспоминают всё реже.
Видео рассказывает о других принцессах Диснея, которым грозит забвение.