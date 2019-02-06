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Как изменения в сюжете спасают фильмы 

Рамблер 3 часа назад
Боевик «Рэмбо: Первая кровь» (1982) заканчивается тем, что главные герой сдаётся полиции. Однако в оригинальном варианте Рэмбо, сыгранный Сильвестром Сталлоне, должен был погибнуть: по его же просьбе его убивает бывший командир, причём Рэмбо сам направляет руку коллеги с пистолетом на себя. Однако позже Сталлоне пришёл к выводу, что этот финал неудачен, и изменил его. Такой финал лишил зрителей возможности увидеть кровавую развязку, зато подарил создателям шанс снять сиквелы, которым они успешно воспользовались.
О других фильмах, в которые авторы внесли изменения в последний момент и не прогадали, расскажет видео.
Фильмы , Актеры , Видео , Сильвестр Сталлоне
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